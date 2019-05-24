Главный корпус РГУ эвакуировали по тревоге

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Утром в пятницу, 24 мая, главный корпус РГУ имени Есенина, расположенный на улице Свободы, эвакуировали. Примерно в 10:50 в здании вуза прозвучала пожарная тревога.
Всех сотрудников, преподавателей и студентов, у которых уже началась сессия, попросили покинуть помещение.
Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, на место выехал один расчет.
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