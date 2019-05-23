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17:47, 23 мая 2019 2 020
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Рязанке, выбросившей младенца в мусорный бак, огласили приговор 1

Рязанке, выбросившей младенца в мусорный бак, огласили приговор

Рязанке, выбросившей младенца в мусорный бак, огласили приговор. Об этом сообщил сайт Московского районного суда.

Суд прошел 23 мая. Женщина совершила покушение на убийство новорожденного ребенка сразу же после родов, при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от нее обстоятельствам.

В ноябре 2018 года она узнала о своей беременности. На тот момент у рязанки уже было двое детей. О беременности она не сказала родственникам и не поставила в известность медицинских работников.

Утром 10 марта женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, родила мальчика, поместила его в полиэтиленовый пакет, вынесла на улицу и положила в мусорный контейнер. На улице в этот момент было около -12 градусов.

Новорожденному был причинен вред здоровью, опасный для жизни. Младенца в мусорном контейнере обнаружила прохожая, которая и вызвала Скорую. Мальчику дали имя Ваня. Его покрестили и после лечения перевели в Дом ребенка. Позже малышу нашли приемную семью.

В судебном заседании подсудимая полностью признала свою вину.

Суд назначил рязанке наказание в виде в виде двух лет лишения свободы условно.

Приговор не вступил в законную силу.


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