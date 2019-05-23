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Рязанке, выбросившей младенца в мусорный бак, огласили приговор. Об этом сообщил
Суд прошел 23 мая. Женщина совершила покушение на убийство новорожденного ребенка сразу же после родов, при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от нее обстоятельствам.
В ноябре 2018 года она узнала о своей беременности. На тот момент у рязанки уже было
Утром 10 марта женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, родила мальчика, поместила его в полиэтиленовый пакет, вынесла на улицу и положила в мусорный контейнер. На улице в этот момент было около -12 градусов.
Новорожденному был причинен вред здоровью, опасный для жизни. Младенца в мусорном контейнере обнаружила прохожая, которая и вызвала Скорую. Мальчику
В судебном заседании подсудимая полностью признала свою вину.
Суд назначил рязанке наказание в виде в виде двух лет лишения свободы условно.
Приговор не вступил в законную силу.
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Важным нюансом является то, что при возврате налога через налоговую декларацию можно вернуть налог только по окончанию года.