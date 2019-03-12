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16:50, 12 марта 2019 251
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Младенцу, оставленного в мусорном контейнере в Рязани, дали имя

Младенцу, оставленного в мусорном контейнере в Рязани, дали имя

Фото: Pixabay.com

Младенцу, оставленного в мусорном контейнере в Рязани, дали имя Иван, пишет РИА Новости.

Отмечается, что мальчик родился в срок, но весит всего 2,7 килограмма.

При поступлении в больницу мальчика подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Заведующий реанимацией перинатального центра Максим Баскевич рассказал, что у ребенка отказало несколько жизненно-важных органов и систем.

Ситуацию под личный контроль взяла уполномоченный по правам ребенка в Рязанской области Екатерина Мухина. После визита в больницу она рассказала агентству, что в данный момент все усилия направлены на спасение мальчика. «О том, какое его ждет будущее, никто пока не думает», — говорится в сообщении.

Также, по информации источника, следователям предстоит предстоит выяснить у соцслужб, почему беременная женщина не состояла на учете у врачей, а во-вторых, почему в отделе ПДН не держали на контроле ситуацию с ее старшими детьми.

Напомним, ребенка нашли в воскресенье, 10 марта, на улице Станкозаводской.

По данным следствия, женщина, находясь в гостях, где выпивала, родила мальчика. После она положила младенца в пакет и отнесла в мусорный бак.

Полицейским удалось установить личность матери ребенка.

В минздраве рассказали, что младенец получил переохлаждение.

Позже выяснилось, что у рязанки есть двое детей.


© RZN.info

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