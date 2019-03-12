Младенцу, оставленного в мусорном контейнере в Рязани, дали имя Иван, пишет
Отмечается, что мальчик родился в срок, но весит всего 2,7 килограмма.
При поступлении в больницу мальчика подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Заведующий реанимацией перинатального центра Максим Баскевич рассказал, что у ребенка отказало несколько жизненно-важных органов и систем.
Ситуацию под личный контроль взяла уполномоченный по правам ребенка в Рязанской области Екатерина Мухина. После визита в больницу она рассказала агентству, что в данный момент все усилия направлены на спасение мальчика. «О том, какое его ждет будущее, никто пока не думает», — говорится в сообщении.
Также, по информации источника, следователям предстоит предстоит выяснить у соцслужб, почему беременная женщина не состояла на учете у врачей, а во-вторых, почему в отделе ПДН не держали на контроле ситуацию с ее старшими детьми.
Напомним, ребенка
По данным следствия, женщина, находясь в гостях,
Полицейским
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