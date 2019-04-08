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16:41, 8 апреля 2019 634
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Найденному в мусорном баке мальчику нашли приемную семью

Найденному в мусорном баке мальчику нашли приемную семью

Ребенка, которого мать бросила в мусорный контейнер, забирают в приемную семью. Об этом сообщила ГТРК «Ока».

Как уточняет телекомпания, процедура усыновления займет не больше месяца.

Все это время Ваня будет находиться в Доме ребенка под присмотром воспитателей и врачей. По словам главного врача Елены Шатской, мальчик хорошо себя чувствует.

«Уже начинает фокусировать взгляд, появляются первые улыбки, так что и настроение, и состояние здоровья сейчас удовлетворительные», — сказала она.

Напомним, 31-летняя женщина выбросила новорожденного сына в мусорный бак на улице Станкозаводской. У нее есть двое детей.

Мать мальчика подозревают в покушении на убийство. Следователи хотят лишить женщину и ее сожителя прав на старших детей.

Фото ГТРК «Ока»


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