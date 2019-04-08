Найденному в мусорном баке мальчику нашли приемную семью

Ребенка, которого мать бросила в мусорный контейнер, забирают в приемную семью. Об этом сообщила ГТРК «
Как уточняет телекомпания, процедура усыновления займет не больше месяца.
Все это время Ваня будет находиться в Доме ребенка под присмотром воспитателей и врачей. По словам главного врача Елены Шатской, мальчик хорошо себя чувствует.
«Уже начинает фокусировать взгляд, появляются первые улыбки, так что и настроение, и состояние здоровья сейчас удовлетворительные», — сказала она.
Напомним, 31-летняя женщина
Мать мальчика подозревают в покушении на убийство. Следователи хотят лишить женщину и ее сожителя
Фото ГТРК «Ока»