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16:42, 21 мая 2019 588
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Свалку с тлеющим пометом в Рязани уберут до 2020 года 1

Свалку с тлеющим пометом в Рязани уберут до 2020 года

Свалку с тлеющим пометом в Рязани уберут до 2020 года. Об этом говорится в ответе регионального минприроды на странице губернатора Николая Любимова «Вконтакте».

В нем говорится, что правительством разработан проект плана по ликвидации несанкционированной свалки на земельном участке, который принадлежит Минобороны.

Напомним, жалобы на неприятный запах в Московском районе Рязани начались в августе 2018 года. Выяснилось, что это тлеет куриный помет, который незаконно складировался на участке за бывшей птицефабрикой.

Позже экологи выяснили, что качество воздуха рядом со свалкой соответствует нормам.


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