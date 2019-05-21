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Свалку с тлеющим пометом в Рязани уберут до 2020 года. Об этом говорится в ответе регионального минприроды на странице губернатора Николая Любимова «Вконтакте».
В нем говорится, что правительством разработан проект плана по ликвидации несанкционированной свалки на земельном участке, который принадлежит Минобороны.
Напомним, жалобы на неприятный запах в Московском районе Рязани
Позже экологи выяснили, что качество воздуха рядом со свалкой
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