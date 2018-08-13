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16:21, 13 августа 2018 92
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На месте тлеющего помета под Рязанью проверили качество воздуха

На месте тлеющего помета под Рязанью проверили качество воздуха

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

На месте тлеющего помета под Рязанью проверили качество воздуха. В понедельник, 13 августа, лаборатория регионального министерства природопользования выехала на место несанкционированного полигона. Показатели воздуха вновь оказались в пределах нормы.

Как рассказал начальник отдела регионального экологического надзора Андрей Машинистов, за все время измерений лишь раз наблюдалось высокое содержание угарного газа. «Неприятный запах сохраняется, но эти вещества наша лаборатория поймать не может», — пояснил он.

По словам Машинистова, земля на месте полигона принадлежит министерству обороны, поэтому региональный эколонадзор может действовать только в пределах своих полномочий.

Также он отметил, что лаборатория проверяла воздух в городе, в районе улицы Крупской. Результаты исследования также не превысили допустимой нормы.

Замначальника регионального ГУ МЧС Александр Сабуков предположил, что запах гари оседает в Рязани по ночам из-за повышающегося давления в это время. Он заверил, что участок контролируется пожарными с момента обнаружения. «Это тление можно сравнить с торфяным пожаром. Дополнительные сложности возникают из-за отсутствия водоема поблизости», — сказал Сабуков.

Он не стал называть сроки прекращения тления, но подчеркнул, что участок площадью 15 гектаров нужно заболачивать.


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

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