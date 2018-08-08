Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

18:20, 8 августа 2018 1 756
 0    0

«Плыл по городу запах…». RZN.info публикует репортаж с полигона, где тлеет помет

«Плыл по городу запах…». RZN.info публикует репортаж с полигона, где тлеет помет

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

В среду, 8 августа, корреспондент RZN.info отправился на место тлеющего помета, запах которого в течение недели разносится по всей Рязани.

Кучи навоза располагаются не на территории бывшей птицефабрики, а в трех километрах от нее в сторону поля. Сейчас там дежурят несколько пожарных машин, которые без остановки тушат тлеющий помет. Судя по кучам, его сюда вывозили в течение нескольких лет.

На месте представитель ГУ МЧС рассказал, что общая площадь удобрений — пять гектаров, два из них постоянно дымят.

Собеседник отметил, что помет загорелся не из-за солнца: кто-то поджог траву или сами кучи.

Возгорание произошло вечером 2 августа, тогда рязанцы впервые почувствовали запах гари в Московском районе.

На следующий день пожарные смогли потушить огонь, однако жара и сильный ветер распространили его на большую площадь.

«Удобрения тлеют по всей длине. Машины с водой сменяют одна — другую. Мы делаем все возможное», — отметил представитель ГУ МЧС.

Сейчас на месте работает девять единиц техники и вертолет. Днем Ми-26 совершил восемь вылетов и каждый раз выбрасывал по шесть тонн воды, завтра он продолжит свою работу.

Ведомство работает на «полигоне» до 22 часов, а ночью его контролирует соседняя воинская часть.

Пожарные отметили, что на полигоне требуется крупная техника, которая могла бы расчищать проезды и скидывать в отдельную кучу потушенный навоз.

«Сейчас дневная температура стала ниже, раньше было больше испарений», — отметил собеседник RZN.info.

Он подчеркнул, что тление закончится еще «не скоро» и рязанцы продолжат дышать запахом сгоревшего навоза.

Напомним, минприроды передаст результаты проверки полигона с тлеющим пометом в прокуратуру.


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Ссылки по теме:

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Природа и экология»
18:20, 8 августа 2018
«Плыл по городу запах…». RZN.info публикует репортаж с полигона, где тлеет помет
17:23, 8 августа 2018
Рязанское минприроды передаст результаты проверки полигона с тлеющим пометом в прокуратуру
15:41, 8 августа 2018
В ночь на четверг в Рязанской области похолодает до +7 градусов
14:58, 8 августа 2018
Беспилотник проверил клепиковские леса на пожары
14:32, 8 августа 2018
Рязанцев предупредили о грозе и сильном ветре
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 день назад
«К сожалению, день рождения только раз в году». Как Рязань отметила 923-летие

«К сожалению, день рождения только раз в году». Как Рязань отметила 923-летие

Хотя дата не круглая — 923-летие, но праздник получился на славу.

Популярное
Комментируемое
Новое
15:25, 2 августа 2018 66 001
Парашютисты, техника и «Синева». В Рязани отметили День ВДВ
12:44, 29 июля 2018 32 419
В Рязани стартовал международный «Авиадартс-2018». Фото
20:45, 4 августа 2018 26 605
На площади Ленина прошла выставка ретро-автомобилей. Фото
14:32, 4 августа 2018 23 694
Ливень эмоций. Под Рязанью в четвертый раз прошел «Авиамикс». Фото
8:19, 27 июля 2018 22 020
На водоеме в Рязанской области массово погибла рыба 1
Все новости
Голосования

Вы покупаете цифровой контент?

Окончание опроса: 15.08.2018
Архив голосований
Форум