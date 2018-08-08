«Плыл по городу запах…». RZN.info публикует репортаж с полигона, где тлеет помет

В среду, 8 августа, корреспондент RZN.info отправился на место тлеющего помета, запах которого в течение недели разносится по всей Рязани.

Кучи навоза располагаются не на территории бывшей птицефабрики, а в трех километрах от нее в сторону поля. Сейчас там дежурят несколько пожарных машин, которые без остановки тушат тлеющий помет. Судя по кучам, его сюда вывозили в течение нескольких лет.

На месте представитель ГУ МЧС рассказал, что общая площадь удобрений — пять гектаров, два из них постоянно дымят.

Собеседник отметил, что помет загорелся не из-за солнца: кто-то поджог траву или сами кучи.

Возгорание произошло вечером 2 августа, тогда рязанцы впервые почувствовали запах гари в Московском районе.

На следующий день пожарные смогли потушить огонь, однако жара и сильный ветер распространили его на большую площадь.

«Удобрения тлеют по всей длине. Машины с водой сменяют одна — другую. Мы делаем все возможное», — отметил представитель ГУ МЧС.

Сейчас на месте работает девять единиц техники и вертолет. Днем Ми-26 совершил восемь вылетов и каждый раз выбрасывал по шесть тонн воды, завтра он продолжит свою работу.

Ведомство работает на «полигоне» до 22 часов, а ночью его контролирует соседняя воинская часть.

Пожарные отметили, что на полигоне требуется крупная техника, которая могла бы расчищать проезды и скидывать в отдельную кучу потушенный навоз.

«Сейчас дневная температура стала ниже, раньше было больше испарений», — отметил собеседник RZN.info.

Он подчеркнул, что тление закончится еще «не скоро» и рязанцы продолжат дышать запахом сгоревшего навоза.