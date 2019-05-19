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В воскресенье, 19 мая, в Песочне вновь прорвало водопровод. Об этом сообщили в группе
«По улице Зубковой между домами 21 и 22 бьет ключ. Жители улицы Советской армии (у которых отключили воду) приходите набирайте», — написал рязанец.
Напомним, вечером в пятницу, 17 мая, на улице Советской армии
Жителям Песочни организовывали
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Давайте сами детально разберемся во всем: что произошло с площадкой, почему ее не смогли найти в Лесопарке и как она оказалась в другом месте.