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19:12, 17 мая 2019 324
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В Песочне часть сквера затопило из-за прорыва водопровода

В Песочне часть сквера затопило из-за прорыва водопровода

Вечером в пятницу, 17 мая, в Песочне на улице Советской армии часть сквера имени Александрова затопило из-за прорыва водопровода. Об этом RZN.info сообщили в мэрии.

По данным управления энергетики и ЖКХ, во время работ, проводимых подрядной организацией, повредили участок водопроводной трубы диаметром 800 миллиметров. В связи с этим произошел порыв водопровода.

Для устранения проблемы на место прибыли сотрудники управления и аварийная бригада Водоканала. «После оценки ситуации и локализации утечки аварийная бригада приступит к ликвидации последствий порыва на водопроводе», — говорится в сообщении.

Также решается вопрос об отключении воды.


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