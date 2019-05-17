В Песочне часть сквера затопило из-за прорыва водопровода

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Вечером в пятницу, 17 мая, в Песочне на улице Советской армии часть сквера имени Александрова затопило из-за прорыва водопровода. Об этом RZN.info сообщили в мэрии.
По данным управления энергетики и ЖКХ, во время работ, проводимых подрядной организацией, повредили участок водопроводной трубы диаметром 800 миллиметров. В связи с этим произошел порыв водопровода.
Для устранения проблемы на место прибыли сотрудники управления и аварийная бригада Водоканала. «После оценки ситуации и локализации утечки аварийная бригада приступит к ликвидации последствий порыва на водопроводе», — говорится в сообщении.
Также решается вопрос об отключении воды.
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