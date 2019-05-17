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14:38, 17 мая 2019 930
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Минздрав показал, как отмывают рязанский перинатальный центр

Минздрав показал, как отмывают рязанский перинатальный центр

Минздрав показал, как отмывают рязанский перинатальный центр. Плановую дезинфекцию начали 13 мая, а в пятницу, 17 мая, учреждение закрыли. Оттуда увезли всех пациентов.

В течение трех недель в перинатальном центре будут мыть помещения и мебель, проводить диагностику оборудования и делать необходимый косметический ремонт. Санитарной обработкой займутся во всех отделениях.

«Двери для новых пациентов перинатальный центр распахнет 3 июня», — отметили в ведомстве.

Фото рязанского минздрава


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