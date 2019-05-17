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Рязанский перинатальный центр закрылся на три недели, сообщил телеканал «
По данным источника, новорожденных детей из отделения реанимации и интенсивной терапии перевезли в ОДКБ на машине скорой помощи.
«Остальных пациентов перевели в другие медучреждения или отправили домой. Все аппараты и мебель вывозят. Палаты, изоляторы и другие помещения моют и неоднократно обрабатывают, проводят косметический ремонт», — говорится в сообщении.
Позже в региональном минздраве рассказали о
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