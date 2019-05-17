В минздраве подтвердили временное закрытие рязанского перинатального центра

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В региональном минздраве RZN.info рассказали о причинах
Там уточнили, что в учреждении с 13 мая по 2 июня проводят плановые работы по дезинфекции.
«Повторится дезинфекция также в ноябре», — отметили в минздраве.
С полным графиком работ можно ознакомиться
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