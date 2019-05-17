RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: © RZN.info / Юлия Полушина
Деньги студентов присваивала бухгалтер рязанского медуниверситета. Об этом RZN.info сообщил собственный источник.
Ранее полциия сообщила, что бухгалтер рязанского вуза шесть лет
Обвиняемая признала вину и полностью возместила ущерб.
Уголовное дело направили в суд.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ Рязани пройдет акция памяти Героя Советского Союза Александра Белякова
|
cледующая новость →Бухгалтер рязанского вуза шесть лет присваивала деньги иностранных студентов
Список произведений составила сеть книжных магазинов «Читай-город».