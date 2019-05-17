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15:26, 17 мая 2019 644
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Деньги студентов присваивала бухгалтер рязанского медуниверситета — источник

Деньги студентов присваивала бухгалтер рязанского медуниверситета — источник

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

Деньги студентов присваивала бухгалтер рязанского медуниверситета. Об этом RZN.info сообщил собственный источник.

Ранее полциия сообщила, что бухгалтер рязанского вуза шесть лет получала от иностранных студентов деньги за общежитие, но не переводила их на счет организации. Ущерб превысил пять миллионов рублей.

Обвиняемая признала вину и полностью возместила ущерб.

Уголовное дело направили в суд.


© RZN.info

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