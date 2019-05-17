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Фото: Pixabay.com
Бухгалтер рязанского вуза шесть лет присваивала деньги иностранных студентов. Ущерб превысил пять миллионов рублей, сообщили в региональном УМВД.
Официальный представитель ведомства Ирина Волк пояснила, что деньги предназначались для оплаты общежития. Бухгалтер получала их, но не переводила на расчетный счет организации.
Обвиняемая признала вину и полностью возместила ущерб.
Уголовное дело направили в Железнодорожный райсуд.
По данным источника RZN.info, речь идет о
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