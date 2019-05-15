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16:17, 15 мая 2019 5 088
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Прокуратура не нашла серьезных нарушений в рыбновском парке «Пересвет»

Прокуратура не нашла серьезных нарушений в рыбновском парке «Пересвет»

Прокуратура Рязанской области проверила требования ветеринатрно-санитарного законодательства в рыбновском парке «Пересвет». Об этом сообщила пресс-служба надзорного органа.

Проверка показала, что животные содержатся в чистоте, обеспечены кормом и водой. Нарушений также не нашли при визуальном осмотре питомцев.

Около вольеров отсутствовали предупреждающие таблички или правила поведения людей рядом с клетками, что является нарушением законодательства.

По фактам этих нарушений в адрес гендиректора ООО «АУКА» внесли представление, которое находится на рассмотрении.

Напомним, проверку организовали после жалоб рязанки, которая сообщила, что животных держат в плохих условиях.


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