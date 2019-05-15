Прокуратура не нашла серьезных нарушений в рыбновском парке «Пересвет»

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Прокуратура Рязанской области проверила требования ветеринатрно-санитарного законодательства в рыбновском парке «Пересвет». Об этом сообщила пресс-служба надзорного органа.
Проверка показала, что животные содержатся в чистоте, обеспечены кормом и водой. Нарушений также не нашли при визуальном осмотре питомцев.
Около вольеров отсутствовали предупреждающие таблички или правила поведения людей рядом с клетками, что является нарушением законодательства.
По фактам этих нарушений в адрес гендиректора ООО «АУКА» внесли представление, которое находится на рассмотрении.
Напомним, проверку
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