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Прокуратура проведет проверку после жалобы рязанки на условия для животных в зверинце «Пересвет» в Рыбном, сообщил
«В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка полноте мер, принимаемых ответственными лицами по исполнению действующего законодательства об ответственном обращении с животными, ветеринарного законодательства, а также решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — отметили в сообщении.
Напомним, в минувшие выходные появились сообщения о том, что животных
«В соседней клетке — лисица. У нее на полу — расчлененная безголовая полуразложившаяся курица», — написала очевидец.
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