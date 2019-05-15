На акции протеста в Екатеринбурге задержали 26 человек

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
На акции протеста против строительства храма в центре Екатеринбурга задержали 26 человек. Об этом сообщает РИА
Это была вторая акция против строительства в парке возле Свердловского театра драмы. Первая
Храм святой Екатерины планируют возвести к 300-летию Екатеринбурга. Его решили построить на площади возле Театра драмы, но эту идею не поддержали многие жители города.
Противники строительства заявляют, что ради церкви придется вырубить зеленые насаждения, которых в городе и без того мало.
Фото
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьТамбовчанке вынесли приговор за убийство любовника
|
cледующая новость →«Десантницы» сыграли вничью в Перми. Видео
Многие из нас сталкивались с оплатой лечения, но мало кто знает, что можно вернуть 13% затрат на медицинские услуги.