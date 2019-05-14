Территорию сквера в Екатеринбурге огородили забором для строительства храма. Горожане протестуют

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В понедельник, 13 мая, в Екатеринбурге огородили забором сквер у театра драмы, где собрались строить собор Святой Екатерины. Территорию вокруг оцепили, пишет «
Вечером в этот день горожане вышли к скверу в знак протеста.
Людям запретили ходить по территории, на месте дежурили сотрудники Росгвардии.
Горожане снесли забор, но пришедшие туда спортсмены вытолкали их и подняли конструкцию на место.
Отмечается, что «битва» за сквер длилась больше десяти часов.
Во вторник, 14 мая, сторонники и противники строительства храма «сели за стол переговоров». На встречу их пригласил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
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