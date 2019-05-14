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22:22, 14 мая 2019 7 183
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В Рязани осудили членов ОПГ, распространявших наркотики в нескольких регионах

В Рязани осудили членов ОПГ, распространявших наркотики в нескольких регионах

Октябрьский районный суд огласил приговор шести подсудимых, четверо из которых входили в преступное сообщество «Vovse», распространявшее наркотики. Об этом сообщил сайт региональной прокуратуры.

Группировка занималась незаконным распространением наркотиков в Рязанской, а также Кировской областей, одно подразделение организации работало на территории Мурманской и Пензенской областей и Республики Удмуртия.

Преступная организация использовала так называемые «склады», где от «вышестоящих членов преступной организации» с помощью «закладок» получали крупные партии наркотиков.

Руководство ОПГ пользовалось программой Telegram, под никнеймами «Менеджер по персоналу» или «Сергей». Один из подсудимых в этом региональном структурном подразделении ОПГ выполнял роль «оптового закладчика», трое других — роль «розничных закладчиков». В структуру входил руководитель организации — «BIG BOSS», кураторы регионов, которые помогали ему.

В Рязанской области таким куратором был пользователь с ником «Владимир Суровый». Также на группировку работали «межрегиональные курьеры», которые доставляли запрещенные вещества в конкретный населенный пункт России.

Из поступивших денег «вознаграждение за деятельность» выплачивали членам ОПГ «Vovse». Они получали средства также через платежную систему АО «Киви-банк», либо через платежную систему «Bitcoin» — «Bitcoin-кошельки». Трое из них обменивали биткоины на рубли. Еще двое подсудимых оказывали содействие организации в распространении наркотиков на территории региона.

Трех злоумышленников приговорили к 4,5 годам в колонии строгого режима со штрафом 70 тысяч рублей.

58-летнего рязанца также признали виновным за содействие и назначили 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет с возложением определенных обязанностей.

Еще одного участника приговорили к 4,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года 6 месяцев с условием в течении испытательного срока не менять постоянного места жительства.

Приговор не вступил в законную силу.


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