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9:04, 26 февраля 2019 193
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В Рязани рассматривают дело против ОПГ «Vovse»

В Рязани рассматривают дело против ОПГ «Vovse»

В Октябрьском районном суде Рязани рассматривают дело в отношении шестерых членов преступного сообщества «Vovse». Об этом сообщил сайт региональной прокуратуры.

Группировка занималась незаконным распространением наркотиков в Рязанской области и других регионах.

Участники «Vovse» общались через интернет с помощью программ обмена текстовыми сообщениями, у каждого из них были псевдонимы и никнеймы.

В структуру входил руководитель организации — «BIG BOSS», кураторы регионов, которые помогали ему. В Рязанской области таким куратором был пользователь с ником «Владимир Суровый». Также на группировку работали «межрегиональные курьеры», которые доставляли запрещенные вещества в конкретный населеный пункт России.

Преступная организация использовала так называемые «склады», где от «вышестоящих членов преступной организации» с помощью «закладок» получали крупные партии наркотиков.

Помимо этого, в структуру входили «оптовые закладчики», которые расфасовывали запрещенные вещества на более мелкие партии, а также «розничные закладчики», занимавшиеся сбытом этих партий.

Руководство организации использовало мессенджер Telegram, где было записано под никнеймами «Менеджер по персоналу» или «Сергей». Один из них был «оптовым закладчиком», трое других — «розничными закладчиками».

Злоумышленникам переводили средства за наркотики с помощью QIWI-кошелька.

Из поступивших денег «вознаграждение за деятельность» выплачивали членам ОПГ «Vovse». Они получали средства также через платежную систему АО «Киви-банк», либо через платежную систему «Bitcoin» — «Bitcoin-кошельки».

Трое из них обменивали биткоины на рубли.

Еще двое подсудимых оказывали содействие организации в распространении наркотиков на территории региона.

В настоящий момент по уголовному делу идет следствие.


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