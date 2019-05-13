В полиции назвали причину массовой эвакуации рязанских торговых центров

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В рязанском УМВД назвали причину
Полицейские и кинологи проверили все здания, подозрительных предметов не нашли.
Оперативники устанавливают «телефонных террористов». В пресс-службе напомнили, что за подобные сообщения грозит уголовная ответственность.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьСборная России по хоккею всухую обыграла Чехию
|
cледующая новость →За майские праздники в Рязанской области четверо детей отравились жидкостью для розжига
Многие из нас сталкивались с оплатой лечения, но мало кто знает, что можно вернуть 13% затрат на медицинские услуги.