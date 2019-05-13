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9:19, 13 мая 2019 1 329
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Первый канал показал игру рязанских десантников, прошедших в полуфинал Высшей лиги КВН

Первый канал показал игру рязанских десантников, прошедших в полуфинал Высшей лиги КВН

На Первом канале вышла игра четвертьфинала Высшей лиги КВН, в которой победила команда рязанского училища ВДВ «Умные люди». Выпуск показали в воскресенье, 13 мая.

Рязанцы набрали 13,6 балла. Они соревновались с командами «Борцы. Северный десант» (Сургут), «Планета Сочи», Сборная Забайкальского края (Чита), «Такая история» (Орел).

«Хоть сейчас не август, а май, по-моему был день десантника», — отметил после игры Константин Эрнст.

Напомним, с победой рязанских десантников поздравил Николай Любимов.


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