Первый канал показал игру рязанских десантников, прошедших в полуфинал Высшей лиги КВН

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На Первом канале вышла игра четвертьфинала Высшей лиги КВН, в которой победила команда рязанского училища ВДВ «Умные люди». Выпуск показали в воскресенье, 13 мая.
Рязанцы набрали 13,6 балла. Они соревновались с командами «Борцы. Северный десант» (Сургут), «Планета Сочи», Сборная Забайкальского края (Чита), «Такая история» (Орел).
«Хоть сейчас не август, а май, по-моему был день десантника», — отметил после игры Константин Эрнст.
Напомним, с победой рязанских десантников
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