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Николай Любимов поздравил рязанских десантников, прошедших в полуфинал Высшей лиги КВН. Текст он опубликовал на своей
Губернатор рассказал, что болел за команду вместе с супругой и дочкой. «Надеюсь, они почувствовали нашу поддержку, поддержку всех рязанцев. Поздравляю десантников с таким успехом и благодарю за яркое, мощное выступление», — отметил глава региона.
Также Любимов подчеркнул, что такого результата не добивалась еще ни одна рязанская команда.
Напомним, выпуск с участием команды «Умные люди»
Фото со страницы Николая Любимова
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Изменения уже вызвали неоднозначную реакцию в рязанском строительном сообществе.