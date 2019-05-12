В полиции рассказали об инциденте с мальчиком, которого сняли с балкона около «Рязани-1»

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Полиция начала проверку после
По предварительной информации, матери мальчика не было дома, отец отлучился из квартиры на несколько минут.
«Четырехлетний мальчик, видимо, испугался, что остался один, вышел на балкон и стал звать папу. Он не висел, а находился на балконе», — отметили в сообщении.
В полиции отметили, что семья характеризуется как положительная.
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Изменения уже вызвали неоднозначную реакцию в рязанском строительном сообществе.