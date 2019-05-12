Спасатели сняли мальчика с балкона дома около «Рязани-1». Видео

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В воскресенье, 12мая, около «Рязани-1» с балкона на четвертом этаже спасатели сняли мальчика. Фото и видео с места опубликовали «ВКонтакте».
«У вокзала „Рязань-1“ сняли мальчика с окна, один дома, висел в окне», — говорится в сообщении.
Официальной информации о произошедшем нет.
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