Прощание с Доренко отложили по требованию полиции

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Прощание с журналистом Сергеем Доренко, которое должно было пройти 12 мая на Троекуровском кладбище, отменили. Полиция запретила выдавать тело его вдове для захоронения,
Документ, подписанный заместителем начальника следственной части УВД по Центральному административному округу Николаем Бахтиным, поступил в судебный морг ночью 12 мая. В нем содержится распоряжение не выдавать тело для захоронения или кремации «в связи с необходимостью повторной судебно-медицинской экспертизы».
Такое решение приняли на основании заявления дочерей Сергея Доренко от первого брака. Они утверждают, что журналист мог быть отравлен.
Согласно официальному заключению экспертизы, причиной смерти стал
Напомним, главный редактор радиостанции «Говорит Москва»
Ранее появилось
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