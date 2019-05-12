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10:26, 12 мая 2019 1 455
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Прощание с Доренко отложили по требованию полиции

Прощание с Доренко отложили по требованию полиции

Прощание с журналистом Сергеем Доренко, которое должно было пройти 12 мая на Троекуровском кладбище, отменили. Полиция запретила выдавать тело его вдове для захоронения, сообщила радиостанция «Говорит Москва».

Документ, подписанный заместителем начальника следственной части УВД по Центральному административному округу Николаем Бахтиным, поступил в судебный морг ночью 12 мая. В нем содержится распоряжение не выдавать тело для захоронения или кремации «в связи с необходимостью повторной судебно-медицинской экспертизы».

Такое решение приняли на основании заявления дочерей Сергея Доренко от первого брака. Они утверждают, что журналист мог быть отравлен.

Согласно официальному заключению экспертизы, причиной смерти стал разрыв аорты.

Напомним, главный редактор радиостанции «Говорит Москва» скончался 9 мая в центре Москвы. Он ехал на мотоцикле, внезапно почувствовал себя плохо и упал.

Ранее появилось видео момента происшествия.


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