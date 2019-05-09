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Журналист Сергей Доренко умер после аварии в Москве. Об этом вечером в четверг, 9 мая, сообщает
По предварительным данным, 59-летний журналист ехал на мотоцикле и упал из-за плохого самочувствия. Telegram-канал Mash пишет, что Доренко двигался со стороны Курского вокзала к Таганской площади. Его мотоцикл завалился на бок и пролетел наискосок до отбойника встречной полосы.
Доренко был главредом радиостанции «Говорит Москва». Он работал обозревателем и ведущим на телеканалах ВГТРК, РТР и НТВ.
Фото Instagram Сергея Доренко, Telegram-канал Mash,
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