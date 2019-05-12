Рязанские «десантники» вышли в полуфинал Высшей лиги КВН

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В субботу, 11 мая, в центральном академическом театре Российской армии прошел четвертьфинал Высшей лиги КВН. Рязанская команда «Умные люди» вышла в полуфинал. Участники набрали 13,6 баллов, говорится на официальном
Также в ½ финала попали команды:
Выпуск с участием рязанской команды покажут в воскресенье, 12 мая, на Первом канале, в 21:20.
Фото из
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