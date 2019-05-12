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8:32, 12 мая 2019 1 635
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Рязанские «десантники» вышли в полуфинал Высшей лиги КВН

Рязанские «десантники» вышли в полуфинал Высшей лиги КВН

В субботу, 11 мая, в центральном академическом театре Российской армии прошел четвертьфинал Высшей лиги КВН. Рязанская команда «Умные люди» вышла в полуфинал. Участники набрали 13,6 баллов, говорится на официальном сайте КВН.

Также в ½ финала попали команды:

  • «Борцы. Северный десант», Сургут — 13,2;
  • Сборная Забайкальского края, Чита — 12;
  • «Планета Сочи», Сочи — 12,4;
  • «Такая история», ОГУ имени Тургенева, Орел — 12.

Выпуск с участием рязанской команды покажут в воскресенье, 12 мая, на Первом канале, в 21:20.

Фото из группы «ВКонтакте» «УМНЫЕ ЛЮДИ» — Сборная команда КВН РВВДКУ


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