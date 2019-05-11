Второй пилот сгоревшего в Шереметьево самолета закончил Сасовское летное училище

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Максим Кузнецов — второй пилот Superjet,
До Сасовского летного училища Кузнецов отучился на фармацевта в Ставропольском базовом медицинском колледже. После его окончания в возрасте 28 лет поступил в Сасовское летное училище. Затем он устроился вторым пилотом в «Аэрофлот».
По словам источника в авиакомпании, за три года работы у пилота не было никаких нареканий.
Ранее следователи
Отмечалось, что у командира самолета 43-летнего Дениса Евдокимова есть 1500 часов налета на SSJ, у второго пилота — 36-летнего Максима Кузнецова — 600 часов налета на Superjet.
Напомним, вечером в воскресенье, 5 мая, летевший из Шереметьево в Мурманск лайнер авиакомпании «Аэрофлот» совершил жесткую посадку. У самолета подломились стойки шасси и загорелись двигатели, после чего огонь перекинулся на хвостовую часть.
Погиб
Следователи рассматривают различные версии катастрофы, в том числе недостаточную квалификацию пилотов, диспетчеров и проводивших техосмотр сотрудников, а также неисправность самолета и метеоусловия.
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