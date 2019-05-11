Данные о проблемах с эвакуацией из горящего Superjet из-за ручной клади не подтвердились

Информация о том, что с эвакуацией из сгоревшего в Шереметьево Superjet возникли проблемы из-за пассажиров, забиравших ручную кладь, не подтвердилась. Об этом передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что некоторые пассажиры начали забирать ручную кладь из самолета, из-за чего мешали другим людям эвакуироваться.

Как сообщил агентству источник, у большинства пассажиров в хвостовой части почти не было шансов спастись, что подтверждает положение тел.

«Они не успели даже расстегнуть ремни, погибли от отравления продуктами горения в своих креслах», — отметил источник.

Он добавил, что некоторые могли потерять сознание при ударе самолета о взлетно-посадочную полосу.

По информации источника, пассажиры хвостовой части самолета, которым удалось спастись, еще до остановки самолета перешли в переднюю часть лайнера.

Причины смерти всех погибших сейчас устанавливаются.

Работа по опознанию погибших продолжается.

Напомним, вечером в воскресенье, 5 мая, летевший из Шереметьево в Мурманск лайнер авиакомпании «Аэрофлот» совершил жесткую посадку. У самолета подломились стойки шасси и загорелись двигатели, после чего огонь перекинулся на хвостовую часть.

Погиб 41 человек . Спаслись 33 пассажира и четыре члена экипажа.

Следователи рассматривают различные версии катастрофы, в том числе недостаточную квалификацию пилотов, диспетчеров и проводивших техосмотр сотрудников, а также неисправность самолета и метеоусловия.