Данные о проблемах с эвакуацией из горящего Superjet из-за ручной клади не подтвердились

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Информация о том, что с эвакуацией из сгоревшего в Шереметьево Superjet возникли проблемы из-за пассажиров, забиравших ручную кладь, не подтвердилась. Об этом передает
Ранее в СМИ появилась информация о том, что некоторые пассажиры начали забирать ручную кладь из самолета, из-за чего мешали другим людям эвакуироваться.
Как сообщил агентству источник, у большинства пассажиров в хвостовой части почти не было шансов спастись, что подтверждает положение тел.
«Они не успели даже расстегнуть ремни, погибли от отравления продуктами горения в своих креслах», — отметил источник.
Он добавил, что некоторые могли потерять сознание при ударе самолета о взлетно-посадочную полосу.
По информации источника, пассажиры хвостовой части самолета, которым удалось спастись, еще до остановки самолета перешли в переднюю часть лайнера.
Причины смерти всех погибших сейчас устанавливаются.
Работа по опознанию погибших продолжается.
Напомним, вечером в воскресенье, 5 мая, летевший из Шереметьево в Мурманск лайнер авиакомпании «Аэрофлот» совершил жесткую посадку. У самолета подломились стойки шасси и загорелись двигатели, после чего огонь перекинулся на хвостовую часть.
Погиб
Следователи рассматривают различные версии катастрофы, в том числе недостаточную квалификацию пилотов, диспетчеров и проводивших техосмотр сотрудников, а также неисправность самолета и метеоусловия.
Позже стало известно, что второй пилот сгоревшего Superjet
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