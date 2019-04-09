В Рязани «солнечным» детям на время вернули помещение студии танцев

В Рязани студии эстрадного танца «Поколение Dance» продлили срок аренды помещения, в которое ранее не пустили на занятие «солнечных» детей. Об этом RZN.info рассказал руководитель коллектива, хореограф Евгений Осотин.
Информация об инциденте разошлась в местных СМИ. Осотин рассказал, что после этого с ним связался представитель нового собственника Игорь Бардин. Во вторник, 9 апреля они заключили соглашение, согласно которому «Поколение Dance» останется в МФК «Рязанский» до 31 мая.
По данным прокуратуры Железнодорожного района, в 22 июня 2018 года Евгений Осотин заключил с собственником помещения на Заводском проезде, дом №1 договор субаренды сроком до 31 мая 2019 года. Но в январе документ утратил силу, так как у помещения сменился собственник. Из-за отсутствия у руководства школы альтернативного помещения и денег на демонтаж оборудования воспитанники «Поколения Dance»
«Новый собственник вошел в наше положение и дал возможность окончить танцевальный сезон в наших стенах, — отметил хореограф. — Я считаю, что это очень достойный шаг с его стороны и очень благодарен Игорю Бардину, журналистам и всем, кто поддержал нас в этой непростой ситуации».
Осотин добавил, что после завершения сезона студия переедет в новое помещение.