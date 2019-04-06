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17:41, 6 апреля 2019 399
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В Рязани «солнечных» детей не пустили на занятия в школу танцев

В Рязани «солнечных» детей не пустили на занятия в школу танцев

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

В субботу, 6 апреля, воспитанники студии эстрадного танца Евгения Осотина «Поколение Dance» не смогли попасть в помещение для занятий. Входная дверь оказалась закрыта, администрация оставила записку: «сегодня занятия отменены по техническим причинам».

Хореограф и его подопечные — больше двух десятков детей — были вынуждены провести занятие на улице у входа в танцевальную студию.

Евгений Осотин рассказал, что недавно у помещения в тысячу квадратных метров, которое он арендовал и оборудовал за 13 миллионов рублей, сменился собственник. Прежний арендодатель не предупредил его о сделке купли-продажи и поставил Осотина перед фактом. Представитель нового собственника Игорь Бардин потребовал у хореографа освободить помещение до 8 апреля.

«Нового помещения, куда мы могли бы переехать, у нас нет. Денег на демонтаж оборудования в студии тоже нет. Требуется порядка восьми миллионов», — рассказал Осотин.

Мужчина добавил, что в помещении отключили свет и воду, на уступки новый собственник не идет.

«Я пытался попросить дать мне время до июня, чтобы завершить танцевальный сезон и постараться найти решение данного вопроса, на что мне ответили: забирай свое барахло и уматывай отсюда», — отметил хореограф. По словам Осотина, собственника помещения заранее предупредили о будущем занятии, в ответ тот обещал предоставить доступ в помещение. Однако вход оказался закрыт, ключи ему выдать отказались.

В субботу, 6 апреля, здесь должно было пройти занятие с «солнечными» детьми. В студии танца «Поколение Dance» занимается около 180 детей, включая воспитанников с ДЦП и синдромом Дауна.

Директор АНО поддержки инклюзии «Навигатор будущего» Наталья Барышова рассказала, что в инклюзивной группе занимаются 15 детей. Это дети с синдромом Дауна, аутизмом и различными ограничениями зрения, ДЦП.

«Мы преследовали цель — включить этих детей в танцевальный коллектив, где танцуют их здоровые сверстники. Потому что у нас в обществе, к сожалению, неправильное понятие инклюзии, когда на концерт к здоровым детям приводят детей с инвалидностью и сажают их в зал, или же наоборот», — рассказала Барышова.

По словам Барышовой, занятия в студии танца Евгения Осотина приносят детям большую пользу: одних делают терпимее и добрей, другим — дает возможность жить полноценной жизнью.


Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

© RZN.info

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