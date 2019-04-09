Увольнение Егора Бурцева согласовал федеральный бизнес-омбудсмен. Об этом заявила представитель областного правительства на заседании суда, во вторник, 9 апреля.
Она заявила, что от Титова есть два письма в которых он предлагает и согласовывает досрочное увольнение Бурцева. Сторона Бурцева предположила, что региональное правительство вело переписку с федеральным бизнес-омбудсменом Борисом Титовым и попросила суд предоставить ее для рассмотрения в качестве доказательства в возможном подлоге.
Против ходатайства выступила прокуратура и суд его не удовлетворил.
Суд назначил очередные слушания на 12 апреля.
Напомним, на предварительном слушании рассказали о
Экс-омбудсмен
Позже распоряжение о его назначении