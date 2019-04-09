Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

15:54, 9 апреля 2019 548
 0    0

Увольнение Бурцева согласовал федеральный бизнес-омбудсмен — правительство

Увольнение Бурцева согласовал федеральный бизнес-омбудсмен — правительство

Увольнение Егора Бурцева согласовал федеральный бизнес-омбудсмен. Об этом заявила представитель областного правительства на заседании суда, во вторник, 9 апреля.

Она заявила, что от Титова есть два письма в которых он предлагает и согласовывает досрочное увольнение Бурцева. Сторона Бурцева предположила, что региональное правительство вело переписку с федеральным бизнес-омбудсменом Борисом Титовым и попросила суд предоставить ее для рассмотрения в качестве доказательства в возможном подлоге.

Против ходатайства выступила прокуратура и суд его не удовлетворил.

Суд назначил очередные слушания на 12 апреля.

Напомним, на предварительном слушании рассказали о причинах увольнения Бурцева в декабре прошлого года.

Экс-омбудсмен проработал на посту с марта 2015 по декабрь 2018 и намерен вернуться на службу. При этом рязанское бизнес-сообщество уже выдвинуло своего кандидата — Михаила Пронина.

Позже распоряжение о его назначении подписал Николай Любимов.


Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Ссылки по теме:

Новость в сюжете:

Все новости
Новости
Архив
Wiki
4 дня назад
Кто обязан подать декларацию до 30 апреля 2019 года?

Кто обязан подать декларацию до 30 апреля 2019 года?

Обращаем внимание, что штраф за непредставление декларации в срок — 5% не уплаченной в срок суммы.

Популярное
Комментируемое
Новое
17:36, 30 марта 2019 39 017
К зданию рязанской мэрии привезли гроб с телом женщины. Фото 11
10:26, 8 апреля 2019 31 849
В Рязани школьник покончил с собой 4
18:31, 30 марта 2019 29 178
Мэрия отреагировала на информацию о гробе, который привезли к зданию горадминистрации 20
20:03, 31 марта 2019 20 271
На Бали погибла россиянка 1
20:17, 1 апреля 2019 16 936
Николай Любимов прокомментировал ситуацию с гробом у здания администрации города
Все новости
Голосования

Сколько лет вы в интернете?

Окончание опроса: 18.04.2019
Архив голосований
Форум