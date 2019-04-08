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9:34, 8 апреля 2019 782
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В Рязанской области появился новый бизнес-омбудсмен

В Рязанской области появился новый бизнес-омбудсмен

В Рязанской области появился новый бизнес-омбудсмен. Распоряжение губернатора о назначении на должность Михаила Пронина опубликовали в «Рязанских ведомостях».

Пятилетние полномочия Пронина начались со 2 апреля. Ранее его кандидатуру согласовал уполномоченный по защите прав предпринимателей при президенте Борис Титов.

Михаил Пронин с 2001 по 2007 годы занимал различные руководящие должности в «Профессиональном центре оценки и экспертиз», ОАО «Рязцветмет», «Независимом центре оценки и экспертиз», «Рязанском шпалопропиточном заводе».

С июня 2013 года по сентябрь 2016 года возглавлял министерство промышленности, инновационных и информационных технологий Рязанской области. С 2016 года и по настоящее время занимает должность гендиректора ООО «РИМВУД ПРО».

Напомним, до этого уволили рязанского бизнес-омбудсмена Егора Бурцева. Он проработал на этом посту с марта 2015 по декабрь 2018 и был намерен вернуться на службу.

Однако рязанское бизнес-сообщество выдвинуло своего кандидата — Михаила Пронина, который и был утвержден на должность.

Фото с сайта «Единой России»


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