В Рязанской области появился новый бизнес-омбудсмен. Распоряжение губернатора о назначении на должность Михаила Пронина опубликовали в «
Пятилетние полномочия Пронина начались со 2 апреля. Ранее его кандидатуру согласовал уполномоченный по защите прав предпринимателей при президенте Борис Титов.
Михаил Пронин с 2001 по 2007 годы занимал различные руководящие должности в «Профессиональном центре оценки и экспертиз», ОАО «Рязцветмет», «Независимом центре оценки и экспертиз», «Рязанском шпалопропиточном заводе».
С июня 2013 года по сентябрь 2016 года возглавлял министерство промышленности, инновационных и информационных технологий Рязанской области. С 2016 года и по настоящее время занимает должность гендиректора ООО «РИМВУД ПРО».
Напомним, до этого
Однако рязанское бизнес-сообщество
Фото с сайта «