Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

18:22, 1 марта 2019 896
 0    0

В суде объяснили причину увольнения рязанского бизнес-омбудсмена Бурцева 1

В суде объяснили причину увольнения рязанского бизнес-омбудсмена Бурцева

В суде объяснили причину увольнения Егора Бурцева. Предварительное заседание по делу о восстановлении в должности бывшего уполномоченного по делам предпринимателей Рязанской области прошло в пятницу, 1 марта, в Советском суде.

Отметим, что истец на предварительное заседание не явился.

По словам его представителя, поводом для разбирательства стало нарушение процедуры увольнения. Экс-омбудсмен не понял «конкретную причину» своего увольнения и не получил все копии проверок, хотя подписался в распоряжении об увольнении.

Ответчиком выступило правительство Рязанской области, представители которого заявили, что Бурцева уволили за неоднократное грубое нарушение должностных обязанностей. В своей речи ответчик обратил внимание суда на то, что в распоряжении от 20 декабря 2018 года указаны все необходимые доводы для расторжения трудового договора.

Также, представитель ответчика подчеркнул, что Бурцев «утратил доверие» на основании конфликта интересов за счет лоббирования юрлица, руководителем которого является брат экс-омбудсмена.

Кроме того, представитель ответчика ходатайствовал приобщить к делу копию протокола заседания комиссии, который являлся основанием для увольнения, а также предоставить все документы, связанные с проверкой Бурцева.

Представитель истца попросил его обосновать свои заявления и предоставить суду документы о среднем заработке за время вынужденного прогула, и копию трудового договора, так как Бурцев его не смог найти.

Суд удовлетворил ходатайства сторон и перенес предварительные слушания на 14 марта.

Напомним, Бурцев проработал на посту бизнес-омбудсмена с марта 2015 по декабрь 2018 и намерен вернуться на службу.

Однако, рязанское бизнес-сообщество уже выдвинуло своего кандидата.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Ссылки по теме:

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
19:17, 1 марта 2019
Двух жителей Спасского района осудили за убийство в день рождения
18:22, 1 марта 2019
В суде объяснили причину увольнения рязанского бизнес-омбудсмена Бурцева 1
17:56, 1 марта 2019
Пушистое царство. RZN.info запустил новый тест о кошках
17:23, 1 марта 2019
Вырытая во дворе траншея перекрыла рязанцам вход в подъезды 1
17:05, 1 марта 2019
Рязанка отсудила у управляющей компании полмиллиона за разбитый автомобиль и травмы 1
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
3 дня назад
Обжоры на рязанские обеды. Ищем идеальный бизнес-ланч

Обжоры на рязанские обеды. Ищем идеальный бизнес-ланч 7

Этот обзор расскажет, где есть оптимальный бизнес-ланч, куда можно пойти с понедельника по пятницу.

Популярное
Комментируемое
Новое
16:16, 17 февраля 2019 20 842
В Михайлове почтили память погибших в Афганистане воинов
21:08, 16 февраля 2019 19 187
Мать Децла рассказала о причине смерти сына
12:13, 16 февраля 2019 17 944
В минздраве рассказали о состоянии сбитой в Шлаковом рязанки 6
12:01, 24 февраля 2019 17 742
Названы самые продаваемые европейские автомобили в России за 2018 год 1
18:06, 21 февраля 2019 17 024
Массовая авария с бетономешалкой парализовала движение на Северной окружной 3
Все новости
Голосования

Собираетесь ли вы соблюдать Великий пост?

Окончание опроса: 11.03.2019
Архив голосований
Форум