В суде объяснили причину увольнения рязанского бизнес-омбудсмена Бурцева

В суде объяснили причину увольнения Егора Бурцева. Предварительное заседание по делу о восстановлении в должности бывшего уполномоченного по делам предпринимателей Рязанской области прошло в пятницу, 1 марта, в Советском суде.

Отметим, что истец на предварительное заседание не явился.

По словам его представителя, поводом для разбирательства стало нарушение процедуры увольнения. Экс-омбудсмен не понял «конкретную причину» своего увольнения и не получил все копии проверок, хотя подписался в распоряжении об увольнении.

Ответчиком выступило правительство Рязанской области, представители которого заявили, что Бурцева уволили за неоднократное грубое нарушение должностных обязанностей. В своей речи ответчик обратил внимание суда на то, что в распоряжении от 20 декабря 2018 года указаны все необходимые доводы для расторжения трудового договора.

Также, представитель ответчика подчеркнул, что Бурцев «утратил доверие» на основании конфликта интересов за счет лоббирования юрлица, руководителем которого является брат экс-омбудсмена.

Кроме того, представитель ответчика ходатайствовал приобщить к делу копию протокола заседания комиссии, который являлся основанием для увольнения, а также предоставить все документы, связанные с проверкой Бурцева.

Представитель истца попросил его обосновать свои заявления и предоставить суду документы о среднем заработке за время вынужденного прогула, и копию трудового договора, так как Бурцев его не смог найти.

Суд удовлетворил ходатайства сторон и перенес предварительные слушания на 14 марта.

Напомним, Бурцев проработал на посту бизнес-омбудсмена с марта 2015 по декабрь 2018 и намерен вернуться на службу.