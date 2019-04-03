Вице-мэру Пашкевичу продлили арест

Вице-мэру Сергею Пашкевичу продлили арест. В среду, 3 апреля, Басманный суд удовлетворил ходатайство следователя.
Пашкевич проведет в СИЗО еще два месяца.
Ранее подозреваемый
Напомним, Пашкевича
Пашкевичу
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Вице-мэру Сергею Пашкевичу продлили арест. В среду, 3 апреля, Басманный суд удовлетворил ходатайство следователя.
Пашкевич проведет в СИЗО еще два месяца.
Ранее подозреваемый
Напомним, Пашкевича
Пашкевичу
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Иногда таинственные собеседники спрашивают, можем ли заточить им ножи или предоставить… гипнотизера!