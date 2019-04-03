На музейный центр Солженицына в Рязани потратят еще десять миллионов рублей, которые выделят из федерального бюджета. В конце марта дом Салтыкова-Щедрина на улице Ленина вновь начали реставрировать. Около здания установили «леса» и натянули строительную сетку.
К работам по продолжению реставрационных работ приступила компания ООО «Равелин», которая выиграла тендер.
В прошлом году ООО «Равелин» уже занималась ремонтом и работой по созданию экспозиции будущего музей. Реставрация оценивалась в 139,6 миллиона рублей.
Нынешние работы намерены закончить до 22 апреля.
Напомним, Центр
В здании расположится несколько