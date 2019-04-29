Рассказавший об акции десантников депутат предложил закрыть тему о сорванных погонах

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Рассказавший об акции десантников депутат Александр Шерин предложил закрыть тему о сорванных погонах. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
«Никогда наши десантники не срывали и не будут срывать с себя погоны. Все вопросы, связанные с погонами, мы способны решить внутри воинского коллектива и, в данном случае, уже решили их. Выражаю благодарность Министерству обороны за оперативное и профессиональное решение данного вопроса», — заявил Шерин.
«Прошу успокоиться и окончательно закрыть тему. Всем спасибо», — добавил он.
Ранее депутат рассказал, что в ночь со вторника рязанские курсанты
Позже курсанты
На ситуацию также отреагировал
Шерин, который рассказал у себя на
Минобороны
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