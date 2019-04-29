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14:50, 29 апреля 2019 158
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Рассказавший об акции десантников депутат предложил закрыть тему о сорванных погонах

Рассказавший об акции десантников депутат предложил закрыть тему о сорванных погонах

Рассказавший об акции десантников депутат Александр Шерин предложил закрыть тему о сорванных погонах. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Никогда наши десантники не срывали и не будут срывать с себя погоны. Все вопросы, связанные с погонами, мы способны решить внутри воинского коллектива и, в данном случае, уже решили их. Выражаю благодарность Министерству обороны за оперативное и профессиональное решение данного вопроса», — заявил Шерин.

«Прошу успокоиться и окончательно закрыть тему. Всем спасибо», — добавил он.

Ранее депутат рассказал, что в ночь со вторника рязанские курсанты оставили свои погоны у монумента Маргелову из-за смены цвета погон.

Позже курсанты прокомментировали это, а представители ВДВ рассказали о причинах смены погон.

На ситуацию также отреагировал экс-командующий ВДВ.

Шерин, который рассказал у себя на странице об акции, удалил свой пост.

Минобороны пообещало наказать начальников курсантов, оставивших погоны.


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