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20:28, 29 апреля 2019 1 812
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Где в Рязани перекроют движение 1 мая? Список улиц

Где в Рязани перекроют движение 1 мая? Список улиц

Фото: © RZN.info / Иван Артеменко

Рязанская мэрия перечислила улицы, которые перекроют 1 мая из-за демонстрации. Так, с 8:30 транспорт не будет ездить по улице Чкалова (от Первомайского проспекта до пересечения с улицей Вокзальной), по Малому шоссе (от Первомайского проспекта до 1-й Безбожной улицы), по Первомайскому проспекту (от улицы Вокзальной до площади Ленина), улице Соборной (от площади Ленина до улицы Ленина). Движение откроют по мере прохождения демонстрации.

С 10:00 до 12:00 нельзя будет проехать по улице Соборной (от улицы Ленина до Соборной площади), а также по проезжей части Соборной площади.

Водителей попросили не парковаться с 20:00 30 апреля до 11:30 1 мая на Первомайском проспекте, Малом шоссе (от Первомайского проспекта до ТЦ «Виктория Плаза»), стоянке за МКЦ, проезде Завражнова, улице Чкалова (от Первомайского проспекта до пересечения с улицей Вокзальной), а также в районе улицы Соборной и Соборной площади.


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