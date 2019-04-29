Первого мая перекроют центр Рязани. Схема движения общественного транспорта

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Первого мая с 8:30 до 13:30 в Рязани перекроют Первомайский проспект от пересечения с улицей Вокзальной до Соборной площади. Об этом сообщил сайт горадминистрации.
Из-за этого временно изменится движение общественного транспорта.
Схема
Троллейбусы:
маршрутов №№1, 8, 9, 10, 16, 17 из Московского района следуют до Торгового Дома «Барс» (Московское шоссе, дом №5а) и обратно;
маршруты №№5 В и 5н от конечной остановки «улица Строителей» поедут через улицы Островского, Стройкова, Гагарина, Есенина до Театральной площади и обратно;
маршрут №2 от конечной остановки «Октябрьский городок» поедет через улицы Островского, Стройкова, Гагарина, Есенина до остановки «Завод САМ» и далее по своему маршруту до Депо №3 и обратно;
маршрут №3 проследует от конечной остановки «Городская больница №11» до остановки «ЦПКО» по улицам Новая, Есенина и от конечной остановки «Городская больница №11» до площади Свободы (укороченный);
маршрут №6 поедет по маршруту №12.
После открытия движения по площади Победы и открытия движения в сторону Горрощи по улице Дзержинского:
маршруты №№1, 10, 16 поедут по улице Дзержинского до остановки «Памятник Ф. Полетаеву»;
маршруты №8 поедут через улицу Дзержинского, далее по улицам Гагарина, Есенина, Новой в Дашково-Песочню и обратно;
маршрут №5н от конечной остановки «улица Строителей» проследует по своему маршруту до Театральной площади, затем по улицам Есенина, Гагарина, Дзержинского до площади Победы и далее по своему маршруту до конечной остановки «улица Строителей»;
маршрут №5 В поедет по кольцу от конечной остановки «улица Строителей» до площади Победы по своему маршруту, далее — по улицам Дзержинского, Гагарина, Стройкова, Островского до конечной остановки «улица Строителей».
Автобусы:
маршрут №7 до Театральной площади поедет без изменений, далее по улице Есенина до площади Мичурина;
маршрут №1 от остановки «Психбольница» проследует до Театральной площади;
маршрут №11 приостановит движение, маршрут №17 со стороны Канищева приостановит движение, со стороны Дашково-Песочни проследует до Театральной площади;
маршруты №№4, 13, 15, 18, 21, 24 из Московского района поедут до железнодорожного вокзала «Рязань-2», со стороны Театральной площади движение приостанавливается;
маршрут №20 со стороны Мехзавода поедет до улицы Дзержинского (остановка «Музучилище») и далее по Высоковольтной улице по своему маршруту, со стороны Микрорайона №1 — до площади Мичурина;
маршрут №2 до остановки «УРТ» проследует без изменений, далее по Высоковольтной улице, Весенней улице (в обратном направлении по Весенней улице, улице Шевченко) улице Чкалова до конечной остановки «Рязань-2»;
маршрут №23 с улицы Ленинского Комсомола поедет по улицам Дзержинского, Спортивной, Есенина, Театральной площади, улицам Ленина, Свободы, далее — по своему маршруту;
маршрут №16 проследует до остановки «Радиоуниверситет» без изменений, далее — по улицам Гагарина, Спортивной, Есенина, Театральной площади, далее — по своему маршруту.
Маршрутки:
№№31, 47, 53, 68, 73, 88, 91 поедут до ТД «Барс» по своим маршрутам, далее: вокзал «Рязань-2» — улица Чкалова — Весенняя улица — Высоковольтная улица — улица Дзержинского — Спортивная улица — улица Есенина — Театральная площадь, далее — по своим маршрутам;
№№41, 66, 75 поедут до ТД «Барс» по своим маршрутам, далее: вокзал «Рязань-2» — улица Чкалова — Весенняя улица — Высоковольтная улица — улица Дзержинского — Спортивная улица — улица Есенина — Театральная улица — улица Ленина — улица Свободы — площадь Свободы, далее — по своим маршрутам;
№№50, 70, 71, 80, 82, 95 поедут до ТД «Барс» по своим маршрутам, далее: вокзал «Рязань-2» — улица Чкалова — Весенняя улица — Высоковольтная улица — улица Дзержинского, далее — по своим маршрутам;
№87 поедут до ТД «Барс» по своему маршруту, далее (в прямом и обратном направлении): вокзал «Рязань-2» — улица Чкалова — Весенняя улица — Высоковольтная улица — улица Дзержинского — Спортивная улица — улица Есенина — площадь Мичурина (разворот);
движение маршруток №34, 48, 90, 98 приостановят;
№57 проследуют до поворота на Московское шоссе по своему маршруту, далее: вокзал «Рязань-2» — улица Чкалова — Весенняя улица — Высоковольтная улица — улица Дзержинского — Спортивная улица — улица Есенина — Театральная площадь, далее — по своему маршруту;
№49 поедут до Театральной площади по своему маршруту, далее: улица Есенина — Спортивная улица — улица Дзержинского — Высоковольтная улица, далее — по своему маршруту;
№№65, 99 проследуют до улицы Гагарина по своим маршрутам, далее: Спортивная улица — улица Есенина — Театральная площадь — улица Ленина — улица Свободы, далее — по своим маршрутам;
№77 поедут до улицы Чкалова (остановка «Чаеразвесочная фабрика») по своему маршруту, далее (в прямом и обратном направлении): Весенняя улица — Высоковольтная улица — улица Дзержинского — Спортивная улица — улица Есенина — Театральная площадь, далее — по своему маршруту.