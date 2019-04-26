В Рязани пройдет парад танков «Т-34» и легендарных «Катюш»

В Рязани на День Победы пройдет парад танков «Т-34», полуторок и легендарных «Катюш». Об этом на пресс-конференции в мэрии рассказали начальник городского управления культуры Евгения Власова и глава отдела организации досуга Валентина Макарова.

Программа торжества включит в себя более 50 основных мероприятий.

Участники шествия проследуют от площади Победы до площади Ленина, где в 11:30 для рязанцев и гостей города проведут конкурс «Песня в солдатском строю». По словам Евгении Власовой, вместе с курсантами в нем поучаствуют юнармейцы, где не только споют песни, но и пронесут флаги городов-героев.

Вслед за ними пройдет «Бессмертный полк». Традиционно, в шествии по центральным улицам Рязани сможет пройти каждый. Кроме того, в рамках парада состоится презентация техники столичного военно-исторического клуба «Капонир». Организаторы приготовили 33 экспоната среди которых восемь танков «Т-34», «Катюши» и полуторки. В 12:30 технику разместят на площади Ленина, где все желающие смогут изучить ее изнутри и сделать фотографии.

Вместе с этим с 12:30 до 13:30 на празднике, который пройдет после открытия движения, рязанцы смогут исполнить вальс и другие танцы, а также посмотреть кино под открытым небом или поучаствовать в работе интерактивных площадок.

В 18 часов стартует акция «Наследники Победы». С нее начнется вечерняя программа на центральных улицах города. В 18:20 на площади Победы встретят десантников, приехавших с парада на Красной площади. В 18:55 на площади Ленина пройдет традиционная минута молчания и в небо запустят тысячу белых шаров.

Далее с 19:00 до 21:00 на площади Ленина пройдет большой концерт где поучаствует оркестр русских народных инструментов МКЦ. В нем же рязанцы смогут услышать солистку ансамбля «Россия» имени Людмилы Зыкиной — Ольгу Чиркову.

Кроме того, на концерте прозвучит рассказ о памятниках Рязани, посвященных Великой Отечественной войне. Концерт завершится праздничным салютом, который запустят в 22 часа.

Помимо мероприятий в центр Рязани, гуляния пройдут в каждом из районов города и не только в день праздника.

Так, 9 мая в 14:00 в парке на улице Ленина состоится фестиваль «Мы помним песни Победы», в 18:00 перед областной филармонией пройдёт акция «Синий платочек — музыка Победы». 10 мая в 16:00 рязанцы смогут посетить военно-историческую реконструкцию «Победный май». 11 мая в 16:00 все желающие смогут установить «Рекорд Победы». 12 мая в 17.00 на площади Победы пройдет концерт детских коллективов МКЦ «Виктория».