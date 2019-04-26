Шествие, концерты и развлекательные программы. Мэрия рассказала, как в Рязани отметят 1 мая

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В пятницу, 26 апреля, в мэрии анонсировали программу майских праздников. На пресс-конференции журналистам рассказали о планах на 1 мая.
Торжества стартуют в 10 часов с традиционного шествия по Первомайскому проспекту до Соборной площади. В праздничной колонне пройдут представители рязанских предприятий и учреждений.
В 18 часов на «рязанском Арбате» откроют «Маевку на Почтовой». В программу семейного праздника войдет выставка от «Фотодома», интерактивная площадка от библиотеки имени Горького, открытый микрофон от студенческого театра «Переход», танцевальные и развлекательные программы, а также выставка ретро-автомобилей и велосипедов.
Кроме того, желающие смогут сфотографироваться с «живыми скульптурами», представленными студией исторического танца «Белый бал» и приобрести тематические поделки ручной работы.
На главной сцене в Кремлевском сквере пройдет музыкальный концерт. В частности, прозвучат песни 70-х и 80-х годов от коломенского коллектива «Кавер-бэнд».
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