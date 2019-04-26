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Администрация бара, в котором избили рязанца, рассказала свою версию произошедшего.
В баре пояснили, что инцидент произошел на дискотеке, а не на концерте. Как оказалось, это была не единственная драка в тот вечер.
«В клубе, вообще, в ту ночь было несколько драк. Есть информация, что именно этот человек незадолго до печального события распылил по клубу газ из баллончика. Слухи о том, что избила его охрана, скорее всего, распущены его друзьями. Руководство клуба всячески содействует расследованию этого дела, материалы, отснятые камерами, переданы в полицию», — рассказали в руководстве бара.
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