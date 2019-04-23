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Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко
Капремонт улицы Грибоедова в Рязани завершится в конце августа. Об этом во вторник, 23 апреля, сообщил представитель подрядчика во время общения с губернатором Николаем Любимовым.
Глава региона ознакомился с
Всего за время капремонта заменят около двух километров коммуникаций и километр асфальта. Работы по коммуникациям завершат до конца июня, а дорожные — до конца августа.
Также проектом предусмотрены установка бордюров и устройство тротуаров.
© RZN.info
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