В Рязани начали месячный ремонт теплотрассы на улице Грибоедова. Фото

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко
В Рязани начали ремонт теплотрассы на улице Грибоедова. Работы планируют завершить 15 мая.
Движение перекрыто по участку от дома №4 на площади 26 Бакинских Комиссаров до пересечения перекрестка с круговым движением площади Свободы.
Здесь установлены соответствующие дорожные знаки, ограждения и устройство освещения.
Напомним, из-за ремонта временно
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьСуд пересмотрит иск липчанина к Дмитрию Медведеву за повышение пенсионного возраста
|
cледующая новость →На следующей неделе во Владимирской области начнется ремонт федеральной трассы
Полезные советы от «Банкротим» позволят сориентироваться, кому банкротство может помочь, а кому — нет.