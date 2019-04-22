Вице-мэра Пашкевича оставили в СИЗО

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Вице-мэра Сергея Пашкевича оставили в СИЗО. В понедельник, 22 апреля, Московский городской суд рассмотрел апелляцию подсудимого на меру пресечения.
Ранее Пашкевичу
Напомним, вице-мэра
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьРязанца арестовали на десять суток за группу «ВКонтакте»
|
cледующая новость →В Тульской области «Логан» насмерть сбил велосипедиста
Компания МТС провела анализ покупательских предпочтений.