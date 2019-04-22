Шествие «Бессмертного полка» в Рязани будут сопровождать 500 волонтеров

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Фото: © RZN.info / Александр Блохин
Шествие «Бессмертного полка», которое пройдет в Рязани 9 мая, будут сопровождать 500 волонтеров. Об этом сообщило региональное
Отмечается, что обучение добровольцев стартовало в понедельник, 22 апреля, на базе библиотеки имени Горького. Всех присутствующих проинформировали об организационных вопросах и правилах поведения во время акции.
Кроме того, рязанцы совместно с представителями региональных управлений МВД и МЧС отработали правила поведения в экстренных ситуациях.
Также добровольцы окажут помощь в проведении праздничных мероприятий, которые состоятся в муниципальных образованиях региона.
Для сопровождения «Бессмертного полка» в Москву отправятся 50 рязанцев.
Напомним, в 2018 году акцию в Рязани
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