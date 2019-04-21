На Шри-Ланке прогремел восьмой взрыв

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В столице Шри-Ланки, Коломбо, призошел взрыв. Это восьмой взрыв в стране за сутки. Погибли трое полицейских, сообщил телеканал
Как сообщило агентство
Число погибших в результате серии взрывов
В связи с произошедшим правительство Шри-Ланки введет комендантский час в воскресенье, 21 апреля, с 18:00 до 6:00 22 апреля по местному времени.
Фото
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