На Шри-Ланке прогремел седьмой взрыв

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Днем в воскресенье, 21 апреля, в городе Дехивала на западе Шри-Ланки прогремел седьмой взрыв. Об этом сообщил местный портал
Взрыв произошел около зоологического сада.
Сообщается, что погибли два человека. Раненых доставили в больницы.
Зоологический сад временно закрыли.
Серия взрывов
Местный телеканал сообщил, что число жертв шести взрывов достигло 185 человек, пострадали почти 500 человек. Ранее
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