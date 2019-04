На Шри-Ланке произошли взрывы в католических церквях и отелях, погибли 42 человека

На Шри-Ланке по меньшей мере 42 человека погибли при взрывах в католических церквях и отелях. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на « Франс Пресс ».

Пострадали около 300 человек.

Как сообщило местное издание Ada Derana , в пятизвездочных отелях Shangri-La, Cinnamon Grand и Kingsbury произошло три взрыва. Еще три взрыва произошли во время празднования Пасхи в трех церквях в пригороде Коломбо Котахене, в городе Негомбо и в городе Баттикалоа.

По данным издания Daily Mirror , среди погибших могут быть иностранные туристы.

Более 160 пострадавших доставили в национальную больницу Коломбо.

Фото Aashik Nazardeen

An explosion reported at the premises of the St. Anthony's Church in Kochchikade Colombo #lka pic.twitter.com/3qlNBvV0Q0