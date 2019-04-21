На Шри-Ланке произошли взрывы в католических церквях и отелях, погибли 42 человека

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На Шри-Ланке по меньшей мере 42 человека погибли при взрывах в католических церквях и отелях. Об этом передает
Пострадали около 300 человек.
Как сообщило местное издание
По данным издания
Более 160 пострадавших доставили в национальную больницу Коломбо.
Фото
An explosion reported at the premises of the St. Anthony's Church in Kochchikade Colombo #lka pic.twitter.com/3qlNBvV0Q0— Aashik Nazardeen (@aashikchin) 21 апреля 2019 г.
Several expositions reported in five star hotels in Colombo #lka pic.twitter.com/olNylW8nCG— Aashik Nazardeen (@aashikchin) 21 апреля 2019 г.
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